Başkanı Savran 15 Temmuz Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, 2023 yılında gerçekleştirilecek altyapı ve üstyapı yatırımları için 15 Temmuz Mahallesinde incelemelerde bulundu.

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  • 28.11.2022 14:59
  • Güncelleme: 28.11.2022 14:59
Başkanı Savran 15 Temmuz Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, 2023 yılında gerçekleştirilecek altyapı ve üstyapı yatırımları için 15 Temmuz Mahallesinde incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince, 2023 yılı yatırım programı çerçevesinde yapılacak altyapı ve üstyapı çalışmaları için 15 Temmuz Mahallesinde incelemelerde bulundu. Beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Ersin Erol ile birlikte mahalleyi gezen ve çalışma yapılacak alanları yerinde gören Savran, mahalle sakinleri ve esnaflarla da bir süre sohbet etti. 2022 yılında belediye ekiplerinin altyapı ve üstyapı çalışmalarında tarihi bir rekora imza attığını kaydeden Savran, 2023 yılında da aynı gayretle çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı.

Savran; “Belediye olarak oldukça verimli bir yılı geride bırakıyoruz. Şimdiden 2023 yılında yapacağımız yatırımları belirleyerek yeni bir çalışma takvimi oluşturuyoruz. İnşallah gelecek yıl içerisinde mahallelerimizdeki birçok önemli problemi çözerek kentimize yeni parklar ve yeşil alanlar kazandıracağız” dedi.

İHA

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