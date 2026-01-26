  • Haberler
Başkanlar Çarşı Melikgazi'yi İnceledi: Açılışa Gün Sayıyor

Alpaslan Mahallesi'ndeki inşa çalışmalarında sona gelinen modern ve konsept ticaret alanı Çarşı Melikgazi'yi, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile birlikte ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, burada açıklamalarda bulundu.

Başkanlar Çarşı Melikgazi'yi İnceledi: Açılışa Gün Sayıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç konuşmasında, yöresel markaların yer alacağı, güven içerisinde alışveriş yapılacak bir mekân olacak Çarşı Melikgazi’yi ‘çok nezih bir ortam’ şeklinde nitelendirerek, “Her şeyden önce hayırlı uğurlu olsun diyorum. Şehrimize yakıştı. Sürdürülebilirlik çok önemli. Yüzümüzün akı olarak bildiğimiz esnaflarımızın Kayserili hemşehrilerimize layık hizmetleri vereceklerini umuyor ve inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da en kısa zamanda, Ramazan ayı içerisinde Çarşı Melikgazi projesinin açılacağını dile getirerek, ziyaretleri ve destekleri dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkürlerini iletti.

Başkan Büyükkılıç, çarşıdaki tüm bölümleri ziyaret ederek Başkan Palancıoğlu’dan Çarşı Melikgazi hakkında bilgiler aldı.

Haber Merkezi

