Başkanlar İncesu'da buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İncesu'da AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve ilçe belediye başkanlarıyla birlikte istişare toplantısı gerçekleştirdi.

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  • 16.12.2022 11:14
  • Güncelleme: 16.12.2022 11:28
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Başkanlar İncesu'da buluştu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İncesu’da AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve ilçe belediye başkanlarıyla birlikte istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İncesu’da ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi. İncesu Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen toplantıya Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve yönetimi ile Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun ve Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan katıldı. Başkan Büyükkılıç, toplantı ile ilgili yaptığı açıklamada; “İncesu’da AK Parti İl Başkanımız Şaban Çopuroğlu ve ilçe belediye başkanlarımızla birlikte istişare toplantısı gerçekleştirdik. 16 ilçe, 1 Büyükşehir ile ağabey, kardeş diyalogu içerisinde 1 buçuk milyon Kayseri’de yaşayan vatandaşlara hizmetleri ulaştırmak, onların konforunu artırmak için gayret ediyoruz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, toplantıya ev sahipliği yapan İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek’e de teşekkür etti.

İHA

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