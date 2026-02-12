Başkanlar, Tarihi Kentleri Birliği Teknik Gazisi için Lizbon'da
Kayseri'nin Talas, İncesu, Yahyalı ve Yeşilhisar Başkanları üye oldukları Tarihi Kentler Birliği'nin Teknik inceleme gezisi kapsamında Portekiz'in başkenti Lizbon kentini gezdiler.
Belediye başkanları Mustafa Yalçın (Talas), Mustafa İlmek (İncesu), Esat Öztürk (Yahyalı) ve Halit Taşyapan (Yeşilhisar), Lizbon'daki tarihi mekanları, koruma altına alınmış yapıları ve şehir planlaması örneklerini yakından gözlemledi. Gezinin ilk gününde heyet, şehrin kültürel ve tarihi zenginliklerini barındıran önemli noktaları ziyaret ederek bilgi aldı.