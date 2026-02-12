  • Haberler
  • Gündem
  • Başkanlar, Tarihi Kentleri Birliği Teknik Gazisi için Lizbon'da

Başkanlar, Tarihi Kentleri Birliği Teknik Gazisi için Lizbon'da

Kayseri'nin Talas, İncesu, Yahyalı ve Yeşilhisar Başkanları üye oldukları Tarihi Kentler Birliği'nin Teknik inceleme gezisi kapsamında Portekiz'in başkenti Lizbon kentini gezdiler.

Başkanlar, Tarihi Kentleri Birliği Teknik Gazisi için Lizbon'da

Belediye başkanları Mustafa Yalçın (Talas), Mustafa İlmek (İncesu), Esat Öztürk (Yahyalı) ve Halit Taşyapan (Yeşilhisar), Lizbon'daki tarihi mekanları, koruma altına alınmış yapıları ve şehir planlaması örneklerini yakından gözlemledi. Gezinin ilk gününde heyet, şehrin kültürel ve tarihi zenginliklerini barındıran önemli noktaları ziyaret ederek bilgi aldı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

İller arası uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi yakalandı
İller arası uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi yakalandı
Kayserispor 'çirkin tezahürattan' PFDK'ya sevk edildi
Kayserispor ‘çirkin tezahürattan’ PFDK’ya sevk edildi
Tekvandocu Ahmet Taha ile Yaren Türkiye Şampiyonasından madalyayla döndü
Tekvandocu Ahmet Taha ile Yaren Türkiye Şampiyonasından madalyayla döndü
Hırsız korkusu akü söktürdü: 'Çalınmasın diye aküleri bagajda gezdiriyorum'
Hırsız korkusu akü söktürdü: 'Çalınmasın diye aküleri bagajda gezdiriyorum'
Doğalgaz ustası hakkında ev sahibi ve kardeşini tehdit ettiği gerekçesiyle dava açıldı
Doğalgaz ustası hakkında ev sahibi ve kardeşini tehdit ettiği gerekçesiyle dava açıldı
ASKF Başkanlığı ile TFF Bölge Müdürlüğü Görevleri Arasındaki Çakışma
ASKF Başkanlığı ile TFF Bölge Müdürlüğü Görevleri Arasındaki Çakışma
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!