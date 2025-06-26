Başkanlar, Yatırım Değerlendirme Toplantısında Bir Araya Geldi

Başkanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıda İncesu, Yahyalı ve Yeşilhisar Belediye Başkanları ile ilçelere yapılan ve yapılacak yatırımları masaya yatıran Başkan Büyükkılıç, ilçeler ve merkezde olmak üzere tüm vatandaşları hizmetle kucakladıklarını vurguladı.

“Memnuniyetlerini Sağlamaya Çalışıyoruz”

İlçelerdeki vatandaşları bağırlarına bastıklarını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Kardeşlerimizin tamamını bağrımıza basıyor, kucaklıyor, ayrım yapmadan hepsini hizmetlerimizle buluşturmak suretiyle memnuniyetlerini sağlamaya çalışıyoruz” diyerek, Büyükşehir Belediyesi ekiplerini ve kuruluşlarını, gerçekleştirdikleri çalışmalar dolayısıyla tebrik etti.

“Amacımız Bizi Seven Güvenen Hemşehrilerimize Layık Olmak”

Başkan Büyükkılıç, amaçlarının kendilerini seven, güvenen hemşehrilerine layık olmak olduğunu vurgulayarak, “Bizleri seven, seçen, güvenen hemşehrilerimize, yerelde kendi ilçe belediye başkanlarımız, genelde de kırsalımızla birlikte Fen İşleri birimimiz, KASKİ’miz, elektrik şirketimiz gibi kurumlarımızın yaptığı çalışmalar açısından hizmetlerimiz iletmeye çalışıyoruz. Varsa beklentileri, varsa yeni gündeme gelecek konular onları dinliyoruz. İstişare ediyoruz hem de bir bakıma muhabbete vesile olacak ortamda değerlendirme toplantısını da yapıyoruz. Değerli başkanlarımıza ve ekiplerine teşekkür ediyorum. Amacımız bizi seven güvenen hemşehrilerimize layık olmak” şeklinde konuştu.

“Yatırımdan Yatırıma, Hizmetten Hizmete Koşuyorlar”

Büyükkılıç sözlerinin sonunda, Büyükşehir Belediyesi olarak iş birliği halinde çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, “Değerli başkanlarımızla iş birliği halinde çalışmalar sürdürüyoruz. Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşuyorlar. Sağ olsunlar var olsunlar” ifadelerinde bulundu.

“Her Daim, İlçemizle Büyükşehir’imiz Arasında Bir Koordinasyon Var”

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ise “Çok kıymetli belediye başkanım ve ekibiyle İncesu’muzda yapılan ve yapılması planlanan yatırımları değerlendirdik. Tabi her daim, ilçemizle Büyükşehir’imiz arasında bir koordinasyon var. Bu koordinasyonu güçlendirerek devam ediyoruz” dedi.

“Güçlü Bir Birlikteliğimiz Var, Beraberliğimiz Var, Teşekkür Ediyorum”

İlmek, Büyükşehir Belediyesi ile güçlü bir birlik ve beraberlikleri olduğunu işarete ederek şunları paylaştı:

“İlçemiz merkeze yakın. Her daim ihtiyacı olan bir ilçe ama Allah’a çok şükür ki güçlü bir birlikteliğimiz var, beraberliğimiz var. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere bütün katılımcı kardeşlerimize teşekkür ediyorum.”

“Kırsal Bölgelerimiz Beklentimizin Çok Daha Üzerinde Hizmet Aldık”

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk de Yahyalı’ya yönelik hizmetleri ve destekleri dolayısıyla gönülden, yürekten teşekkür ederek, “Kırsal bölgelerimiz sağ olsun beklentimizin çok daha üzerinde Allah için hizmet aldık. Ben şahsınıza, elektrik şirketimize, KASKİ’mize, genel sekreterimiz başta olmak üzere tüm bürokratlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. 16 ilçemiz var. Hiçbirini diğerinden ayırt etmeksizin, her zaman yanımızda oldunuz. Bu da tabi bizim en büyük artımız diye düşünüyorum. Biz sizden memnunuz, cenab-ı Allah da sizden razı olsun” dedi ve Büyükkılıç’ın Kayseri Modeli belediyecilikte kendilerine ağabeylik yaptığını dile getirerek gerçekleşen hizmetleri sıraladı.

“Memduh Başkanımız Bizim İçin Olmazsa Olmaz. İyi ki Varsınız Başkanım”

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ise Başkan Büyükkılıç ve ekibinin, herkesi bir arada tutarak 16 ilçeye hizmet etmenin gayretinde olduklarına işaret ederek, “Her defasında teşekkür ettim Yeşilhisar’ımız adına gerçekten önemli yatırımlar yapıldı” dedi. Taşyapan 35 mahalleden gelen taleplerin masaya yatırıldığını kaydetti ve Büyükşehir’in her alanda ilçeye destek olduklarını belirtti. Başkan Taşyapan, KASKİ’nin Yeşilhisar’daki önemli su hattını yenilediğini ve bunun 300 milyon TL gibi bir yatırımı içerdiğini sözlerine ekleyerek, teşekkürlerini iletti. Büyükşehir’in hizmet birimlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Taşyapan, “Memduh başkanımızın başlarında olması bizim için olmazsa olmaz. İyi ki varsınız başkanım” ifadelerin kullandı.

Yatırım değerlendirme toplantısına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Ali Hasdal ve Mustafa Türkmen, KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan ile daire başkanları katıldı.