BaşkanPalancıoğlu ve Özdoğan'dan Elitaş'a Ziyaret

Başkent Ankara'daki parti genel merkezine, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile yapılan ziyarette; Hacılar'da devam eden kentsel dönüşüm, yeni ticaret alanları ve altyapı yatırımları başta olmak üzere yürütülen projeler hakkında istişarelerde bulunuldu.

Hacılar’da son yıllarda önemli bir dönüşüm ve gelişim süreci yaşandığını belirten Başkan Bilal Özdoğan, “Sayın Genel Başkan Vekilimiz Mustafa Elitaş’a ilçemizde yürüttüğümüz çalışmalar hakkında bilgi verdik. Kentsel dönüşüm projelerimiz, yeni konut alanlarımız ve ticari merkezlerimizle Hacılar’ımızı her geçen gün daha modern bir yapıya kavuşturuyoruz. Bu süreçte her zaman bizlere destek olan Sayın Genel Başkan Vekilimize teşekkür ediyoruz.” dedi.

Başkan Özdoğan, Hacılar'ın geleceğini şekillendiren projelerde hükümet ve yerel yönetim iş birliğinin önemine dikkat çekerek, “Hacılar Belediyesi olarak planlı, güçlü ve sürdürülebilir bir gelişim hedefliyoruz. Bu doğrultuda Sayın Elitaş’ın tecrübeleri ve desteği bizler için büyük bir güç kaynağı. İnşallah Hacılar’ımızda devam eden yatırımları en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.” ifadelerini kullandı.

Başkan Özdoğan, görüşmenin oldukça verimli geçtiğini belirterek, Hacılar’a kazandırılacak yeni projeler için Ankara temaslarının süreceğini söyledi.