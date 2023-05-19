Başkasının kartıyla araca binen yolcu ile şoför arasında kavga, yumruklar konuştu

Kayseri'de şehir içi ulaşım için başkasının kartıyla araca binen yolcu ile şoför arasında yumruk yumruğa kavga çıktı.

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  • 19.05.2023 18:08
  • Güncelleme: 19.05.2023 18:08
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Başkasının kartıyla araca binen yolcu ile şoför arasında kavga, yumruklar konuştu

Otobüs şoförü kapıları kapatarak kimseyi araçtan indirmezken şikayet üzerine olay yerine polis geldi. İddiaya göre saat 15.30’da Kayabaşı-Fuzuli hattındaki otobüse genç bir şahsın başkasının kartıyla bindiği iddiasıyla şoför aracı durdurdu. Sürücü, Kocasinan İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Bozantı Caddesi üzerinde durdurulan araçta  hiç bir yolcunun binmesine ve inmesine izin verilmedi. Şoför ile başkasının kartıyla otobüse binen genç arasında önce sözlü ardından yumruklu kavga çıktı. Bazı yolcular da araçtan inmek isteyince sözlü tartışma yaşandı. 

Şoförün ihbarı üzerine otobüsün bulunduğu yere polis ve sağlık ekipleri geldi. Polis ekiplerinin işlemlerinden sonra yolcular başka araçla olay yerinden gönderildi. 

Olayla ilgili adli ve idari işlem devam ediyor.

1ha

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