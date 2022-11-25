Basketbol aşkları engel tanımadı, engelleri basketbol ile aşıyorlar

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bedensel engellilerin sosyal hayatta daha fazla yer alması için 7 sene önce kurulan ve 3. Lig'de mücadele eden Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncuları, engelleri basketbol oynayarak aşıyor.

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  • 25.11.2022 10:57
  • Güncelleme: 25.11.2022 10:57
Basketbol aşkları engel tanımadı, engelleri basketbol ile aşıyorlar
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde bedensel engellilerin sosyal hayatta daha fazla yer alması için 7 sene önce kurulan ve 3. Lig’de mücadele eden Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncuları, engelleri basketbol oynayarak aşıyor.

Sorgun Kapalı Spor Salonu’nda antrenmanlarını Dernek Başkanı Zeynep Ertal Altunkuyu ve antrenör Hamza Kablanoğlu eşliğinde sürdüren Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, yeni sezona iddialı hazırlanıyor. Yaşları 15 ila 50 arasında değişen kimi doğuştan kimi de sonradan engelli olan sporcular, eve kapanmak yerine sporun engellilere sağladığı imkanlardan yararlanıyor. Antrenmanlarını aksatmadan büyük bir disiplin ve heyecanla sürdüren Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, pazar günü saat 12.00’de ligin ilk haftasında sahalarında karşılaşacakları Kayseri Melikgazi Belediyesi Engelli Spor Kulübü maçının heyecanını yaşıyor. Rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak lige iyi bir başlangıç yapmak isteyen Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, 2. Lig’e çıkmayı hedefliyor.

Oyuncu İsmail Keleşoğlu: "Basketbol ile hayata daha sıkıntı tutunuyorum"

Basketbol ile 7 yıl önce tanışan Umut Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncularından İsmail Keleşoğlu, "Ben 2000 yılında iş kazası geçirdim, 2016’da spora başladım. Kulübümüzü kurduk 7 senedir devam ediyorum. Basketbolu çok seviyorum çok mutluyum. Antrenörümüz Hamza Bey’e Başkanım Zeynep Hanım’a hepsine teşekkür ediyorum. Basketbol ile hayata tutunmamız daha hızlı oldu daha sıkı tutunduk hayata. Sosyalleştik yeni arkadaşlarla tanışmaya başladık, yeni yerler görmeye başladık. Engelleri basketbol oynayarak aşabiliyoruz. Ayın 27’sinde maçlarımız var ve bütün arkadaşlarımızı davet ediyoruz. Hedefimiz şampiyon olmak ve onun için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Oyuncu Sefa Ünalan: "Hayatımız daha aktif, enerjik oldu"

30 yıl önce geçirdiği iş kazası sonrası basketbol ile hayata daha da sıkı tutunan oyunculardan 51 yaşındaki Sefa Ünalan ise, "30 yıl oldu iş kazası sonucu bu durumdayım. 7 yıl önce takım kurduk hayatımız bayağı bir değişti basketbol ile. Basketbolu çok seviyorum sağlık açısından çok güzel arkadaş açısından da çok güzel. Rabbim razı olsun takımı kuranlardan. Basketbola başlamadan önce oturuyorduk, arkadaşlarla bir araya toplanıp sohbet muhabbet ediyorduk. Derneğimiz kuruldu orada toplanıyorduk. Zeynep Hanım ve Hamza Bey öncülük ettiler, kulübü kurdular o şekilde hayatımız daha değişti daha enerjik daha aktif olduk çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu hafta maçlarımız başlıyor, bütün takım arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Kazasız, belasız bir sezon geçirmemizi diliyorum, inşallah hedefimiz bir üst lig" ifadelerine yer verdi.

Başantrenör Hamza Kaplanoğlu: "Hedefimiz 2. Lig"

Umut Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı antrenörü Hamza Kaplanoğlu ise hafta sonu oynanacak karşılaşmaya tüm sporseverleri davet ederek, "Biz haftanın 3 günü bazen 5 günü antrenman yapıyoruz. Yozgat’ın ilk ve tek takımıyız engelli basketbol takımı olarak. Biz her yıl buradan birkaç tane genç çıkarabilirsek ne mutlu bize. 7 yıldır bu sporu yapıyoruz. Çoğu arkadaşlarım kahvelere gidiyordu şimdi kahveden kurtuldu, evlerinden sokağa çıkamayan arkadaşlarım vardı onları sahalara çektik. 7 yıldır Zeynep Başkanımla beraber bu işi yürütüyoruz arkadaşlarımız sayesinde. Haftaya ligimiz başlıyor ilk maçımız Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile ikinci hafta da Ankara’ya gideceğiz. İnşallah ilk galibiyetimizi alacağız, onun için de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şu anda 9 sporcumuz var, inşallah daha da artacak bu sayı. Hedefimiz 2. Lig, 7 yıldır çıkamadık İnşallah bu yıl ikinci lige çıkmayı düşünüyoruz.” ifadelerine yer verdi.

İHA

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