Basketbolda Kayseri rüzgarı
Kayseri kız ve erkek basketbol takımları ANALİG Basketbol Müsabakaları'nda birinci oldu.
- 19.07.2023 12:01
- Güncelleme: 19.07.2023 12:01
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri kız ve erkek basketbol takımları ANALİG Basketbol Müsabakaları’nda birinci oldu.
ANALİG Basketbol Grup Müsabakaları Kırşehir’de düzenlendi. Birçok takımın katıldığı ANALİG Basketbol Müsabakaları’nda Kayseri kız ve erkek basketbol takımları, rakiplerini bir bir eleyerek birinci oldu.
ANALİG müsabakalarında büyük başarıya imza atan basketbol takımları Isparta’da yapılacak olan Çeyrek Final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sporcuları ve antrenörlerini başarılarından dolayı kutladı.
İHA
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