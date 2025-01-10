Basketbolda şampiyon Hikmetspor

Hikmet Spor Kulübü Basketbol Koordinatörü Murat BOZDEMİR, “ Şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz. Tüm sporcularımıza ve kulüp yöneticilerimize teşekkür ediyoruz. Yıllardır basketbol alanda eğitimler, kurslar veriyoruz. Bunlar verdiğimiz emeklerin küçük meyveleri sadece. Basketbolu seviyoruz ve sevdirmeye çalışıyoruz. Gençlerimizi bu sporu profesyonel olarak yapmaları ve kendilerini geliştirmeleri için basketbol okullarımıza bekliyoruz.” dedi.



Kayseri’nin önde gelen spor kulüplerinden Hikmet Spor, bünyesinde açmış olduğu yeni kapalı spor salonu ve tesisleriyle takım sporlarında da öne çıkmaya başladı. Savunma sporlarında dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan kulüp takım sporlarıyla da hedef kitlesini genişletme ve yeni başarılar elde etme girişiminde.

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onu ile ilgili bilgi veren Kulüp Koordinatörü Kasım ARGUN,” Biz sadece basketbol yapmıyoruz, gençlerimizi her türlü zararlı durumlardan uzak durmaları ve sporla kaliteli bir yaşam biçimi geliştirecekleri zeminler hazırlıyoruz. Ülkemizin geleceği olan gençlerimizin aynı zamanda milli ve manevi değerlere bağlı olarak yetişmelerini önemsiyoruz. Biz ülkemiz için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bugün Basketbolda şampiyon olduk, çok mutluyuz. Tüm sporcu ve antrenör ekibimizi tebrik ediyorum. Daha büyük başarıların bir müjdesi oldu başarı. Takım sporlarında bizim için ilk ama bu şehir başarılarımıza alıştıracağız” dedi.