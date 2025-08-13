Başkomiser Aktunç: 'Kadına şiddet azalıyor, kadınlar artık daha bilinçli'

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’nde Başkomiser Mehmet Aktunç ve Polis Memuru Edanur Yıldırım Bıyık Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘ Emniyet Raporu’ programına konuk olarak moderatör Yeliz Bayazıt’ın sorularını yanıtladı. Türkiye'de aile içi şiddetin geldiği nokta hakkında değerlendirmelerde bulunan Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’nde Başkomiser Mehmet Aktunç: “Bu konuda yaşanan şiddet olaylarındaki olumsuzlukları azaltmaya başladık. Toplumsal bilinçlendirmelerin ve kanunun ciddi manada sert yaptırımlarının olması bu konuda yol aldığımızı gösteriyor. Artık kadına şiddet azalan ama bireylerin arasında olan bir şey olduğu için, örneğin bir hanenin içerisindeki eşleri arasındaki şiddete direkt müdahale etme alanımız yok. Bunu biz polisiye alanda baktığımızda çok kapsamlı örgüt suçları gibi suçlar değil. Yani evin içerisinde siz bu şiddete maruz kalmayı rıza gösteriyorsanız veyahut anlık maruz kalabiliyorsanız, sizin kapınızdan içeri, sizin talebiniz olmadan kimse giremiyor. Bu nedenle kısmi devam etse de azalarak devam eden bir süreç. Türkiye'de şiddet olgusunu silmek için devletimiz tüm kurumlarıyla çalışacak. Yani iyi bir yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Artık kadınlarımız bilinçli. Şimdi biz istatistiksel anlamda baktığımızda aslında kadına şiddet olayının belli bir artışı gözüküyor bazı dönemlerde. Ama bu çok net bir şekilde ki kendi geçmiş aile bireylerimizdeki kadınları da değerlendirdiğimizde. Kadınlar artık korkmuyor, kadınlar başvuru yapıyor. Başvuru yaptığı için de bazen istatistik artabiliyor. Ama eskiden en temel problemimiz kadının erkeğe karşı, eşine karşı, partnerine karşı, evladına karşı ya da erkek evladından da bir şiddet söz konusu olabilir. Başvuru yoktu. Artık devlete diyor ki; “ben bu yanlışın karşısında duruyorum ve size geliyorum bunu bildiriyorum” diyor. Biz bir şekilde istatistiksel anlamda dönem dönem artış görsek de bunun aslında şiddeti bitirme yönünde bir faaliyet olduğunu da anlıyoruz. Bunlarda da zaten iyi bir yol kat ettiğimizi düşünüyoruz. Artık eskisi kadar kadınlarımız mağdur olmuyor, şiddet azalan bir olgu olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.