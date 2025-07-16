Başkomiser Gökkaya: 'Parmak izi suçla mücadelede en etkili deliller arasında'

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü’nde Şube Müdür Vekili Başkomiser Abdullah Gökkaya Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘ Emniyet Raporu’ programına konuk olarak moderatör Yeliz Bayazıt’ın sorularını yanıtladı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü’nde Şube Müdür Vekili Başkomiser Abdullah Gökkaya, parmak izinin değiştirilemez ve eşsiz bir delil olduğunu belirterek, olay yeri incelemelerinde sağladığı katkıyı anlattı. Başkomiser Gökkaya: “Parmak izi en ekonomik ve en hızlı şekilde sonuç aldığımız bir iz delilidir. Olay yerlerinde şüpheli şahısların girdiği yerlerde, temas ettiği yerlerde parmak izlerini alırız. Ya da olay yeri şubemde temas ettiği bir bardak, bir kumanda, bir pet şişe bunları laboratuvarımıza getiririz. Bunu çeşitli kimyasal yöntemlerle izleri ortaya çıkarırız. Ya da şahıs olay yerine geldiği zaman, vücudundan bir biyolojik delil dediğimiz bir artı bıraktığı zaman bunları alırız. Bunların DNA incelemesini yaparız. Mesela dünyadaki bütün insanların parmak izi farklıdır. Parmak izi o yönde bizim için suç ve suçluluk mücadelede bizim işimizi çok kolaylaştırır. DNA da insanın biyolojik şifresidir. Sadece tek yumurta ikizlerinde aynıdır. Bütün insanlar da parmak izi farklıdır. Kimyasal deliller vardır. Yeri gelir, kimyasal delilleri alırız. Bütün bu delilleri usulüne uygun olarak aldığımız zaman, delil testimizin inceline uyduğumuz zaman olayı bu şekilde oturtmaya çalışırız. Parmak izi değişmez, değiştirilemez tasdif edilebilir özelliği vardır. Kesinlikle parmak izi değişmez. Sadece bazı suça müdahil insanların parmak izlerini biraz yok etmeye çalıştıklarını görüyorum. Fakat o kendini yeniliyor. Kesinlikle parmak izi değiştirilemez. Olay yerinde elde ettiğimiz biyolojik deliller, kan olsun farklı biyolojik deliller doğal olarak kontamine olmaya bozulmaya müsaittir. Bununla alakalı olarak bir mesela olayda kan aldığımız zaman bunu şubemizde kurutuyoruz. Kuruttuğumuz zaman bunun çeşitli yöntemleri var. Bozulmaması için buzdolabına koyuyoruz. Bu şekilde önlemimizi alıyoruz. Fiziki anlamda bu şekilde önlemi alıyoruz. Fiziki anlamda da değiştirilmemesi için kendi şubemizde kameralarımız var. Gelen her delilin kamera kaydı var. Artık teslim ettiğimiz zaman imza karşılığı teslim ediyoruz. Bu konuda delil teslim zincirinin bozulmaması için gerek mevzuat gereği, gerek arkadaşlarımızdan aldığı eğitim gereği, delillerin bozulmaması için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.