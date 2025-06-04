Başkomiser Kök: 'Bayram tatilinde altın ve dövizinizi evde tutmayın'

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yan Kesicilik Büro Amiri Muammer Kök ve Dolandırıcılık Büro Amiri Başkomiser Seyfettin Biliz Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Emniyet Raporu’ programına konuk olarak moderatör Yeliz Bayazıt’ın sorularını yanıtladı.

Hırsızlık ve Yan Kesicilik Büro Amiri Muammer Kök vatandaşın Kurban Bayramı boyunca olası bir hırsızlık vakası yaşamaması ile ilgili alınabilecek tedbirler hakkında bilgiler verdi. Başkomiser Kök: “Vatandaşlarımız bir dört günlük tatile gidecekler, evlerinden ayrı kalacaklar. Basit önlemlerle hırsızlığı engelleyebilirler. Bu ilimizde hırsızlık olayları çok olduğu veya arttığı anlamına gelmemektedir. İlimizde son bir yılda hırsızlık olaylarına çok ciddi bir düşüş içerisindeyiz. Ama bu olmayacağı anlamına da gelmiyor. Dört günlük tatil, uzun bir tatil. Öncelikle vatandaşlarımızın evlerinde altın ve döviz cinsi varlıkları tutmamasını tavsiye ediyoruz. Bu varlıkların yeri ev değildir. Bu varlıklar bankada, banka kasalarında tutulmalıdırlar. Zaten en büyük sorunumuz da bunlardan kaynaklı oluyor bizim için. İlimize karşılaştığımız en büyük sorunların başında insanların evlerini kapları kilitlemeden evlerinden aceleyle bayram tatiline ayrıldıklarını fark ettik. Geçen bayramlarda biz bunu yaşadık. Israrla vatandaşlarımız çok nadir de olsa gerçek bir şanlı hırsızlıklarda işte kapımız kilitli değil, kapımızı kilitleyerek çıktığımızdan eminiz gibi söylemlerde bulunuyorlar. Ama aceleyle çocuklarına yetişmek için veya gideceklerine hızlı bir hareket etmek için çekip çıkıyorlar. Bunun farkında bile olmuyorlar. Bunu daha sonra güvenlik kameralarından tespit ettik. Bir de binalar için alınması gereken tedbirler var. İlimizde maalesef kameraların birçoğu çalışmıyor. Lütfen apartmanlarda iş yerlerindeki güvenlik kameralarının çalışmalarını mutlak sürekli kontrol etmeliler ve bunun periyod bakımlarını yaptırmalılar. Birçoğu kameramız vardı diyor, niye çalışmıyor? Diyor. Bunun sorumlusu biz değiliz, bunlar sorumlusu bunları kontrol etmeyen vatandaşlarımızdır. Bizim de zaten olaylara aydınlatmadaki en büyük şu andaki elimizdeki kullanabileceğimiz veri güvenlik kameraları. Bunları lütfen kontrol etsinler. Bir de çoğu işini tatmadan çıkıyor, ya harddisk yanmış oluyor, ya yüksek voltajla elektrik bitip gelmesinde kaynaklı hatalar meydana geliyor. Bunları basit bir kontrole çıkmadan kontrol etmelerini tavsiye ediyoruz. Vatandaşımızın düşündüğü hırsızlar da düşünüyor. Bunların evlerde olmaması lazım. Evden çok uzun bir süre kalacak vatandaşlarımızın artık teknolojiye ayak uydurması lazım. Dijital sistemler var. Mesela zaman zaman odaları uzaktan yöneterek ışıklarını açıp kapatabilirler. Bunlar artık bir program aracılığıyla, çok basit, çok ucuz maliyette bunlar yapılabilir bir halde bunları yapmasını vatandaşlarımıza tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.