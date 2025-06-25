Başkomiser Şahin: 'Uyuşturucuyla mücadelede 7-24 sahadayız'

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde Başkomiser Mehmet Şahin ve Polis Memuru Mustafa Güneş Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘ Emniyet Raporu’ programına konuk olarak moderatör Yeliz Bayazıt’ın sorularını yanıtladı.

Başkomiser Mehmet Şahin Narkotik ile mücadelede rehabilite çalışmaları, eğitim faaliyetleri ve yapılan caydırıcı operasyonların sonucu ile ilgili bilgiler verdi. Başkomiser Şahin: “Biz geçen seneye kıyasla kendimizi sürekli check ediyoruz. Geçen sene ilk altı ayda nasıldık, ne yaptık? Bu sene ilk 6 ayda ne yaptık? Özellikle sahada operasyon sayılarımızı geçen senenin ilk 6 ayına göre iki kat artırdık. Keza yakaladığımız uyuşturucu maddelerde artış söz konusu. Hatta bu işlem yaptığımız şahıs sayısında yine artış söz konusu. Sonucunda da bu uyuşturucu maddenin ticaretiyle ilgili, satıcılarla ilgili, torbacılarla ilgili tutuklanma oranımızda geçen seneye göre yüzde 40'a yakın artış oldu. Hem yakalanan madde miktarı, hem şahısların tutuklanma oranı, hem işlemi yapılan şahıs sayısı, hem de operasyon sayısında bizim çok yüksek artışlarımız bulunmakta” ifadelerini kullandı.

Başkomiser Şahin 7 gün 24 saat verilen sözleri yerine getirmek için mücadele edeceklerini vurgulayarak: “Kayseri, İç Anadolu'da bulunması nedeniyle hem doğu illeri ve batı illeri arasında bir geçiş güzergahı bulunuyor. Bu geçiş güzergahlarında bizim yapmış olduğumuz iller arasında uyuşturucu madde nakliyle ilgili ya da elimize gelen uyuşturucu maddelerle ilgili ya da elimizde uyuşturucu madde satan, kullanan şahıslarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bizim ilimizde de çok olmamakla birlikte uyuşturucu madde satan, uyuşturucu madde kullanan, bağımlı olan şahıslar var. Biz de çalışmalarımızı buna göre değerlendiriyoruz. Sahada kesinlikle 24 saat varız. İnsanlarımızı, özellikle de gençlerimizi bu uyuşturucu madde konusunda, bu bataklıktan kurtarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Sayın Valimiz ve Sayın Emniyet Müdürümüzün Kayserili hemşerilerimize vermiş olduğu bir söz var; “Kesinlikle Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına geçit vermeyeceğiz, gençlerimizi uyuşturucu satıcılarına kurban etmeyeceğiz” şeklinde. Kendilerinin vermiş oldukları bir söz aslında bize güvendiklerini de gösteriyor. Bu güven bize ayrıca gurur veriyor. Biz de 7 gün 24 saat kesintisiz bir şekilde bu sözün gereğini yerine getirmek adına mücadele ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Başkomiser Şahin ihbarlara yönelik bilgiler vererek şunları söyledi: “İhbarlar bizim sahada bu suçla mücadele etmemizde çok önemli. O yüzden vatandaşlarımıza her daim bunu söylüyoruz. İhbarda bulunmaktan kesinlikle korkmasınlar. Kesinlikle kimlik bilgileri gizli kalmaktadır. Herhangi bir üçüncü şahıs bunu bilme durumu olmaz. Bizim sokakta bu suçla ilgili mücadelemizde ihbarlar çok önemli. Biz her yapılan ihbarı mutlaka değerlendiriyoruz. Bizim sahada önümüzü açıyor. Belki bazı eksik olan parçalar bu şekliyle birleşmiş oluyor ve bu noktada bizim daha etkin mücadele etmemizde çok fayda sağlıyor.”