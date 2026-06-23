Doç. Dr. Çelik, “Başlangıç sermayesi için birikim yapmayı öğrenin”



NNY Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bekir Çelik, gençlere başlangıç sermayesi oluşturma tavsiyesinde bulunarak, “Bir gün bir araba alacağınız zaman onu kullanırsın. Kendin için çok değerli bir tatile gideceksindir, onu kullanırsın. Ya da bir yatırım yapacaksındır, bunun için bir nefes alma adına köşeye bir şeyler koymak lazım. Bu sana ne kazandırır, tasarruf kültürü kazandırır. Yani sen parayı biriktirmeyi öğrenirsin” dedi.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bekir Çelik, KayseRadar ve RadyoRadar ortak canlı yayınındaki ‘Geleceğe Mektuplar’ programında moderatör Kayseri Aile Platformu Başkanı Ahmet Avanlıer’in sorularını yanıtladı.

Programda gençlere başlangıç sermayesi oluşturma tavsiyesinde bulunan Doç. Dr. Bekir Çelik, “Her ne olursa olsun, kredi alıyor ol, burs alıyor ol veya sana bir yerden para geliyor olsun köşeye biraz yatırım yapmaya gayret edin. Yani şimdi diyebilirler, hocam senin tuzun kuru, sana göre bir şey yok. Kolay mı diyebilirler? Ama şunu söylüyorum, bu sende bir tasarruf alışkanlığı oluşturur. Bir gün bir şey alma niyetinde olursan, köşedekini çıkardığın zaman onun hazzı başkadır. Yani köşede bir şeyin olsun, bir nefes deriz ona; can suyu. Bir gün bir araba alacağınız zaman onu kullanırsın. Kendin için çok değerli bir tatile gideceksindir, onu kullanırsın. Ya da bir yatırım yapacaksındır, bunun için bir nefes alma adına köşeye bir şeyler koymak lazım. Bu sana ne kazandırır, tasarruf kültürü kazandırır. Yani sen parayı biriktirmeyi öğrenirsin. Parayı zaman içerisinde biriktirdikçe gelecekte iş yeri sahibi olursun, yine köşeye bir şeyleri koyma. O zaman biz buna ne diyoruz, başlangıç sermayesi. Yani hayata başlangıç sermayesi. Bizim iktisat da tabirimiz, başlangıç sermayesi şirketi kurarken ilk kullandığım sermaye. İnsanın da kendisi için bir başlangıç sermayesi olması lazım. Eğitim de bunlardan bir tanesi. Eğitimli insan her zaman farklıdır. Benim öğrencilerim de böyledir. Onlara anlatırken vurguluyorum. Belki kitabi bilgileri az öğrensen bile neyi öğrenirsin? Eğitimli olmayı, tutarlılığı, iyi insan olmayı, ahlaklı olmayı, toplumda iyi bir birey olmayı, doğru yönlenmeyi. Bunlar bile iyi bir meseledir bizim için. Bu noktada öğrencilere en büyük tavsiyem, bir başlangıç sermayesi oluşturmaktır” dedi.