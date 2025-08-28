Başörtüsü Mücadelesinin Sembo İsmi: Kayserili Şule Yüksel Şenler'in ölüm yıl dönümü

Şule Yüksel Şenler, 29 Mayıs 1938 tarihinde Kayseri’de dünyaya geldi. Türkiye'de başı örtülü ilk gazeteci, başörtüsü ile mahkemeye çıkan ilk mahkum ve İslami kimliği ile camilerin dışında seminer ve konferans salonları gibi kamusal alanlarda hitap eden ilk konuşmacıdır. Yazı hayatına ilk olarak 14 yaşındayken başlayan Yüksel, kaleme aldığı hikayeleri Yelpaze dergisinde yayımlandı.

Yazılarında "Şule Yüksel" imzasını kullanarak bu isimle tanındı. Profesyonel gazeteciliğe; 21 yaşında Mehmet Şevket Eygi'nin çıkardığı Yeni İstiklal gazetesinin gençlik köşesinde yazmaya başladı. Daha sonra Kadın gazetesinde "Duyuşlar" başlıklı bir köşe yazısı hazırladı. Şenler, 1965'te görüntüsüyle düşüncelerinin uymamaya başladığını düşünerek tesettüre girdi. Daha sonra Mehmet Sevket Eygi’nin çıkardığı Yeni İstiklal gazetesinde yazmaya başladı. 1950'li yıllarda Kıbrıs mitinglerine katıldı. Kendisinden etkilenen genç kızların başlarını benzer biçimde örtmesi ile bu örtünme modasına "Şulebaşı" adı verildi. 21 Mayıs 1960 Darbesi’nden sonra kurulan Adalet Partisi’ne (AP) katılan Şenler, 1978 yılında İdealist Hanımlar Derneği başkanı oldu. 22 Ekim 1970'te ilahiyat mezunu ve aynı zamanda tiyatrocu olan Abdullah Kars ile evlendi. Fakat eşinin kendisine sürekli şiddet uygulamasından dolayı 1975 yılında boşandı. 28 Ağustos 2019 tarihinde tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında hayatını kaybetti.