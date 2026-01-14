Başpolis Memuru Yakup Çakır, “Atlara polis görevlerine uygun eğitim veriyoruz”

Başpolis Memuru Yakup Çakır ve Polis Memuru Lütfi Yılmaz Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında Emniyet Raporu programına katılarak moderatör Yeliz Bayazıt’ın sorularını yanıtladı.

Atlara verilen eğitimlerden bahseden Çakır, “Temel eğitimi üretim merkezleri veriyor belli bir seviyeden sonra biz alıyoruz. Bizler de polis için gerekli olan eğitimleri veriyoruz. Araca binmek, müdahale etmek gibi polisin görevi olan durumların eğitimini veriyoruz” diye konuştu.

‘ATLARA ARKADAN YAKLAŞILMAMALIDIR’

Polis Memuru Lütfi Yılmaz ise vatandaşlara uyarılarda bulunarak, “Atlar sempatik varlıklar olduğu için vatandaşlar da bizi görünce geliyor. Sakin ve sessiz bir şekilde yaklaşmaları gerekiyor. Atlar bebek gibidir ve çoğu şeyi bilmezler, ani hareketlerden korkarlar. Ata kendilerini tanıtmaları gerekiyor. Özellikle atların arkasına geçmemeleri kaydıyla ön kısımdan her türlü sevebilirler. Atların hepsi eğitimli ve ısırma, vurma gibi durumlar yaşanmaz. Atların arkasına yaklaşmamalılar çünkü atlar 340 dereceye kadar görebiliyor, 20 derecelik açı arka tarafında bulunuyor ve yaklaşan vatandaşı görmeyip tehlike algılayabilirler” şeklinde konuştu.