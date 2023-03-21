Başsavcı Korkmaz, Büyükşehirin Tesislerini Gezdi

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Büyükşehir Belediyesi'nin birbirinden önemli projeleri olan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi, KAYMEK İhtisas Tesisleri ile Akademi Tesisi ve Kariyer Merkezi'nde incelemelerde bulunarak, yapılan hizmetler için Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti.

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  • 21.03.2023 15:11
  • Güncelleme: 21.03.2023 15:21
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Başsavcı Korkmaz, Büyükşehirin Tesislerini Gezdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Büyükşehir Belediyesi’nin birbirinden önemli projeleri olan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi, KAYMEK İhtisas Tesisleri ile Akademi Tesisi ve Kariyer Merkezi’nde incelemelerde bulunarak, yapılan hizmetler için Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür etti.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği projelerin aralarında yer aldığı tesis ve merkezlerde incelemelerde bulundu. Korkmaz’a eşlik eden Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, tesisler hakkında bilgiler aktardı. Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’ni, KAYMEK İhtisas Tesisleri ile Akademi Tesisi ve Kariyer Merkezi’ni ziyaret eden Başsavcı Korkmaz, eğitim alan öğrencilerle sohbet etti.

Alanında örnek gösterilecek bu yatırımları çok beğenen Korkmaz, bu projeleri hayata geçiren Başkan Büyükkılıç ve ekibine teşekkür etti.

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İHA

Kayseri Gündem
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