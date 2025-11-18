Başsavcı Korkmaz'dan Aydınlar Ocağı'na Ziyaret
Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Kayseri Aydınlar Ocağı'nı ziyaret etti.
Aydınlar Ocağı Kayseri Şube Başkanı Hüseyin Türkmen ve yönetim kurulu tarafından karşılanan Korkmaz, Kayseri’nin duayen aydınlarıyla bir araya gelerek sohbet etti.
Ziyarette, şehrin kültürel ve sosyal yapısına dair görüş alışverişinde bulunuldu. Başsavcı Korkmaz, Kayseri’nin köklü değerlerini yaşatan Aydınlar Ocağı’nın çalışmalarını takdirle karşıladığını ifade etti.
Aydınlar Ocağı Kayseri Şubesi Başkanı ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, kurumun şehrin kültürel hayatına katkı sunmaya devam edeceğini belirtti.