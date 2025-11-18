Başsavcı Korkmaz'dan Aydınlar Ocağı'na Ziyaret

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Kayseri Aydınlar Ocağı'nı ziyaret etti.

Başsavcı Korkmaz'dan Aydınlar Ocağı'na Ziyaret

Aydınlar Ocağı Kayseri Şube Başkanı Hüseyin Türkmen ve yönetim kurulu tarafından karşılanan Korkmaz, Kayseri’nin duayen aydınlarıyla bir araya gelerek sohbet etti.

Ziyarette, şehrin kültürel ve sosyal yapısına dair görüş alışverişinde bulunuldu. Başsavcı Korkmaz, Kayseri’nin köklü değerlerini yaşatan Aydınlar Ocağı’nın çalışmalarını takdirle karşıladığını ifade etti.

Aydınlar Ocağı Kayseri Şubesi Başkanı ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, kurumun şehrin kültürel hayatına katkı sunmaya devam edeceğini belirtti.

 

 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de Sanatın Büyülü Yolculuğu: 'Bir Fırça Bir Düş' Sergisi
Kayseri'de Sanatın Büyülü Yolculuğu: “Bir Fırça Bir Düş” Sergisi
Kayseri'nin İlk Kadın İlçe Başkanı'ndan Büyükkılıç'a ziyaret
Kayseri'nin İlk Kadın İlçe Başkanı'ndan Büyükkılıç'a ziyaret
Uğurevler Mahallesi'nde Kentsel Dönüşüm: Geleceğin Modern Mahallesi İnşa Ediliyor
Uğurevler Mahallesi’nde Kentsel Dönüşüm: Geleceğin Modern Mahallesi İnşa Ediliyor
Hacılar ve Bosna-Hersek arasında kardeşlik bağı
Hacılar ve Bosna-Hersek arasında kardeşlik bağı
Kayseri'de Ulaşımda Yeni Dönem: 295 Milyon TL'lik Kavşak Projesi
Kayseri'de Ulaşımda Yeni Dönem: 295 Milyon TL'lik Kavşak Projesi
Türkiye'de erkeklere en çok Peygamberimizin adından sonra O'nun adı veriliyor.
Türkiye'de erkeklere en çok Peygamberimizin adından sonra O'nun adı veriliyor.
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!