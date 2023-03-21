Başsavcı Korkmaz, Engelsiz Yaşam Merkezi'ni Gezdi

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Büyükşehir Belediyesi'nin birbirinden önemli projeleri olan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi, KAYMEK İhtisas Tesisleri ile Akademi Tesisi ve Kariyer Merkezi'nde incelemelerde bulunarak, yapılan hizmetler için Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti.

PAYLAŞ
  • 21.03.2023 15:11
  • Güncelleme: 21.03.2023 16:26
  • 145
Başsavcı Korkmaz, Engelsiz Yaşam Merkezi'ni Gezdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Büyükşehir Belediyesi’nin birbirinden önemli projeleri olan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi, KAYMEK İhtisas Tesisleri ile Akademi Tesisi ve Kariyer Merkezi’nde incelemelerde bulunarak, yapılan hizmetler için Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür etti.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği projelerin aralarında yer aldığı tesis ve merkezlerde incelemelerde bulundu. Korkmaz’a eşlik eden Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, tesisler hakkında bilgiler aktardı. Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’ni, KAYMEK İhtisas Tesisleri ile Akademi Tesisi ve Kariyer Merkezi’ni ziyaret eden Başsavcı Korkmaz, eğitim alan öğrencilerle sohbet etti.

Alanında örnek gösterilecek bu yatırımları çok beğenen Korkmaz, bu projeleri hayata geçiren Başkan Büyükkılıç ve ekibine teşekkür etti.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kazım Karabekir Akıl Küpü Kütüphanesi'nde Sona Yaklaşıldı

Kazım Karabekir Akıl Küpü Kütüphanesi'nde Sona Yaklaşıldı

Başsavcı Korkmaz, Engelsiz Yaşam Merkezi'ni Gezdi

Başsavcı Korkmaz, Engelsiz Yaşam Merkezi'ni Gezdi

Kanala uçan otomobilden burunları kanamadan çıktılar

Kanala uçan otomobilden burunları kanamadan çıktılar

Büyükşehir, akıllık kavşakların sayısını 123'e çıkarıyor

Büyükşehir, akıllık kavşakların sayısını 123'e çıkarıyor

Başkan Yalçın binaların sağlamlığı konusunda halkı rahatlattı

Başkan Yalçın binaların sağlamlığı konusunda halkı rahatlattı

Elbistan'da tanıştılar Talas'ta evlendiler

Elbistan'da tanıştılar Talas'ta evlendiler

Çok Okunanlar
1
MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

2
Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

3
Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

4
'Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir'

“Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir”

5
Kahramanmaraş Afet Koordinatör Valisi Çiçek Karargahı Elbistan'a taşıdı

Kahramanmaraş Afet Koordinatör Valisi Çiçek Karargahı Elbistan'a taşıdı

6
'Kayseri'de Korkuya Gerek Yok!'

'Kayseri'de Korkuya Gerek Yok!'

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İYİ Parti'de aday adaylığı başvuru süresi uzatıldı

İYİ Parti'de aday adaylığı başvuru süresi uzatıldı

Yatalak hastalar için mobil sandık kurulacak

Yatalak hastalar için mobil sandık kurulacak

DAHA FAZLA
Bahçelerinde hint keneviri ele geçirilen sanıklara 3 yıl 4'er ay hapis

Bahçelerinde hint keneviri ele geçirilen sanıklara 3 yıl 4'er ay hapis

Bu sefer fidanlar deprem şehitleri için dikildi

Bu sefer fidanlar deprem şehitleri için dikildi

Pazarlıklı Seçim Sathı

Pazarlıklı Seçim Sathı

Çağan 'Ben de varım' dedi

Çağan 'Ben de varım' dedi

Jandarma KADES'i Tanıttı

Jandarma KADES'i Tanıttı