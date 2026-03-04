  • Haberler
  • Başsavcı Korkmaz,  Özel Gereksinimli Öğrenciler ile İftar Yaptı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, ERÜ Engelsiz Kampüs Koordinatörlüğü ve Bilinçli Gençler Kulübü üyesi özel gereksinimli öğrenciler ile iftarda bir araya geldi.

ERÜ Yemekhanesi Konuk Salonu’nda düzenlenen programa; Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz ve Rektör Prof. Dr. Fatih Altun’un yanı sıra; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Genel Sekreter Yardımcıları Prof. Dr. Afşın Alper Cerit ile Dr. Oktay Musa Kayırga, Engelsiz Kampüs Koordinatörü Öğr. Gör. Nimet Susam, öğrencilerin iftar yemeğine destek veren hayırseverler Yılmaz ve Yıldıray Yıldız ile öğrenciler katıldı. 

Özel gereksinimli öğrencilerin iftar sonrası mini konser verdiği programda, Rektör Prof. Dr. Altun tarafından Milli Sporcu Şehit Kemikkıran’a başarılarından dolayı teşekkür belgesi takdiminde bulunuldu.

Belge takdiminin ardından Başsavcı Habib Korkmaz ve Rektör Prof. Dr. Altun, öğrenciler ile tek tek sohbet etti.

Program, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

