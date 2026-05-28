Baştepeler'de İki Genç Kız Arasında Bıçaklı Hesaplaşma: 2 Yaralı

Kayseri’d İki Kadın Birbirini Bıçakla Yaraladı

(RHA)- Kayseri’de aralarında husumet bulunduğu iddia edilen E.C.Ç. (19) ile A.H.S. (25) isimli kadın, çıkan tartışmada birbirlerini bıçakla yaraladı.

Olay, gece saatlerinde Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi’ndeki Beştepeler Mesire Alanı’nda meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan E.C.Ç. ile A.H.S. isimli kadın, mesire alanında bir araya geldi. İkili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yanlarında getirdikleri bıçakları çıkaran iki genç kadın, birbirlerini çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

