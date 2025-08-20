Batı Avrupa Türkleri Kayseri’de Buluştu: Kimlik, Vefa ve Gelecek İçin Ortak Adım

Sabah saatlerinde Kocasinan Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen panelin moderatörlüğünü Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kamil Cihan üstlendi. Panelde konuşmacı olarak Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Atabey Kılıç ile eski ATİB Genel Başkanı Selahattin Saygın yer aldı. “Batı Avrupa Türklüğünün Dünü ve Bugünü” başlığı altında yapılan değerlendirmelerde, Avrupa’da yaşayan Türklerin göç serüveni, kültürel aidiyetleri, karşılaştıkları toplumsal zorluklar ve sivil toplumun rolü ele alındı. Katılımcılar arasında Avrupa’dan gelen temsilciler ve yerel sivil toplum kuruluşlarının başkanları da yer aldı. Panel sonunda, bu konuların daha geniş bir akademik ve toplumsal çerçevede ele alınması gerektiği vurgulanarak kapsamlı bir sempozyum düzenlenmesi kararı alındı.

Aynı günün akşamında Melikgazi Belediyesi Kültür Salonu’nda düzenlenen ikinci program ise daha içe dönük ve manevi bir atmosferde gerçekleşti. Batı Avrupa’da hayatını kaybeden Türk vatandaşlar için Kur’an-ı Kerim hatmi yapıldı. Açılış konuşmasını yapan ATİB Kayseri Dernek Başkanı Hayrullah Can, Avrupa’daki Türklerin sorunlarının çözümü için “Dış Türkler Bakanlığı” kurulmasının artık bir zaruret olduğunu ifade etti. Programda Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Özbek’in okuduğu Kur’an tilaveti salonda derin bir huşu ve takdirle karşılandı. Ardından Kayseri Müftü Yardımcısı tarafından yapılan hatim duasıyla program son buldu.

ATİB Kayseri Derneği’nin bu girişimi, sadece bir panel ve bir dua programı değil; aynı zamanda sadakat, vefa ve hatırlama temelli bir vicdan çağrısı olarak değerlendirildi. Avrupa’da yaşayan Türklerin kimlik mücadelesi Kayseri’de yankı buldu ve ortak hafızanın yeniden inşası için güçlü bir adım atıldı.