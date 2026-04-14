Batman'da 1'i Kayserili 2 öğretmen 3 gün arayla ölü bulundu

İlk acı haber Kayserili öğretmenden geldi. Batman'ın Tepecik Mahallesi'nde 8 yıldır görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak görev yapan ve aslen Kayserili olan Halil Özgür'den haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Özgür'ün hayatını kaybettiğini tespit etti. 31 yaşındaki genç öğretmenin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Gerekli işlemlerin ardından Özgür'ün cenazesi Kayseri'ye getirilerek son yolculuğuna uğurlandı.

3 GÜNDE 2 ÖĞRETMEN ÖLÜ BULUNDU

Batman'da benzer bir olay da geçtiğimiz gün yaşandı. Batman'ın Gercüş ilçesinde Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Ayşegül Yıldırım da evinde ölü olarak bulunmuştu.

3 gün arayla yaşanan şüpheli öğretmen ölümleri üzerine polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.