Batman Üniversitesi'nde IFEST 2026: Hakan Topuzoğlu

IFEST 2026, alanında uzman isimleri bir araya getirerek, günümüz dijital dünyasında siber güvenliğin önemine dikkat çekti. Hakan Topuzoğlu, sunumunda bireyler ve kurumlar için siber güvenlik önlemlerini kapsamlı bir şekilde ele aldı. Topuzoğlu, günümüzde siber güvenliğin artık bir tercih değil, zorunluluk haline geldiğini vurguladı.

Kritik Konular Ele Alındı

“Siber Kale” başlığı altında gerçekleştirilen sunumda, veri güvenliği, dijital tehditler, yapay zekâ destekli saldırılar ve korunma yöntemleri gibi kritik konular katılımcılarla paylaşıldı. Topuzoğlu, özellikle kurumların dijital altyapılarını koruma konusunda stratejik yaklaşımların önemine dikkat çekti.

Sunumun ardından gerçekleştirilen soru-cevap bölümü, katılımcılarla interaktif bir ortam sağladı. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği bu bölüm, etkinliğin en dikkat çekici anlarından biri oldu.

Bilgi Paylaşımı ve Farkındalık

Etkinlik sonunda organizasyon yetkilileri tarafından teşekkür edilen Hakan Topuzoğlu, bu tür organizasyonların bilgi paylaşımı ve farkındalık oluşturma açısından büyük önem taşıdığını belirtti. IFEST 2026, alanında uzman konuşmacılar ve yenilikçi içerikleriyle katılımcılardan tam not alırken, Hakan Topuzoğlu’nun sunumu etkinliğin en dikkat çeken oturumlarından biri olarak öne çıktı.

Bu yılki IFEST, siber güvenlik konularında farkındalık yaratmanın yanı sıra, katılımcılara güncel bilgi ve stratejiler sunarak sektördeki gelişmelere ışık tuttu.