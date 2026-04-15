Battalaltı'nda silahlı, bıçaklı sopalı kavga: 4 Kişi yarlandı

Olay saat 23.00 sıralarında Melikgazi İlçesi Battalgazi Mahallesi Bahçivan Sokakta meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Av tüfeği, bıçak ve sopalı kavgada Ö.F.D., Ş.G., M.E. ve D.G. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar özel araç ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.