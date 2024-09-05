Battalaltı'nda yine silahlı çatışma: 2 yaralı
Battalgazi Mahallesi'nde meydana gelen kavgada açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı.
Olay, Melikgazi İlçesi Battalgazi Mahallesi’nde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Çıkan kavga sonucu 2 kişi açılan ateş sonucu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayın şüphelisi olay yerinden kaçarken yaralılar Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan biri ağır yaralanırken diğer şahsın ayağından yaralandığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.