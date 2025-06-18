Battalgazi'de 25 araca 236 bin lira ceza

Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesinde İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı 42 ekip ve 134 personel tarafından Narko-Asayiş uygulamaları gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda, bin 66 şahıs ve 525 oto sorgusu yapılırken, muhtelif miktarlarda narkotik maddeler ve uyuşturucu-uyarıcı haplar ele geçirildi. İlgili şahıslar hakkında ise gerekli adli işlemler başlatıldı.

Uyuşturucu madde kullanmak suçlarından toplam 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 aranan şahıs ekiplerce yakalandı.



Ayrıca 25 araç hakkında ilgili trafik kanunu maddeleri gereğince 236 bin 851 TL idari para cezası uygulandı.