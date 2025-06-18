Battalgazi'de 25 araca 236 bin lira ceza

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen Narko-Asayiş uygulamalarında, 25 araca 236 bin 851 TL idari para cezası uygulandı.

Battalgazi'de 25 araca 236 bin lira ceza

Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesinde İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı 42 ekip ve 134 personel tarafından Narko-Asayiş uygulamaları gerçekleştirildi.
Yapılan çalışmalar sonucunda,  bin 66 şahıs ve 525 oto sorgusu yapılırken, muhtelif miktarlarda narkotik maddeler ve uyuşturucu-uyarıcı haplar ele geçirildi. İlgili şahıslar hakkında ise gerekli adli işlemler başlatıldı.
Uyuşturucu madde kullanmak suçlarından toplam 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 aranan şahıs ekiplerce yakalandı.
    
Ayrıca 25 araç hakkında ilgili trafik kanunu maddeleri gereğince 236 bin 851 TL idari para cezası uygulandı.

Haber Merkezi

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