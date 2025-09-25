Battalgazi'de 300 daire sahiplerine törenle teslim edildi

147 ailenin ev hayallerinin gerçekleştiği törende konuşma yapan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi:

“ 14 Ocak 2022 tarihinde resmi gazetede yayınlandı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Küçükali 2. Etap Kentsel Dönüşüm Çalışması resmi olarak başladı. Kentsel dönüşümü bütün gücüyle destekleyen Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Kentsel dönüşüm süreci oldukça zor bir süreç. Ankara’dan izinlerin çıkması, planlama çalışmaları, kanunlara göre bölgenin kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesi, ilgili ihalelerin yapılması, ilgili plan düzenlemelerinin yapılması gibi aşamalar söz konusu. Burada tam 23 blok, yaklaşık 1000 daire ve dükkanlardan oluşan bir kentsel dönüşümden bahsediyoruz. Yani bugünkü değeri 3 milyar TL’nin üzerinde. Dolayısıyla böyle büyük bir proje Cumhurbaşkanımızın imzasıyla başladı, Mehmet Özhaseki Bakanımızın bakanlığı döneminde devam etti ve Murat Kurum Bakanımızın destekleriyle de sonuçlanmış oldu. Cumhurbaşkanımıza ve her iki Bakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Burada 668 hissedar vardı, onlarla anlaşmalar imzalandı. Burada 7 blok 147 dairenin hissedarlarına kura çekimini yaparak 300 daireyi teslim etmiş oluyoruz. Bütün kararlar meclisimizden oy birliği ile geçiyor. Muhtarlarımızla birlikte ihtiyaçları tespit ediyoruz, sahada çalışmalar yapıyoruz. Her bir bloğun ayrı ayrı ihalesi yapılıyor. Tüm müteahhitlerimize de teşekkür ediyorum. Kayseri’de birlik beraberlik olmasa bu işler olmaz. El ele vermiş durumda projelerimiz birbiri ardına devam ediyor. Uyum içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Küçükali 1. Etap Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Memduh Başkanımız döneminde başlamıştı, biz tamamladık. Kayseri kentsel dönüşümde sanıyorum Türkiye'de 1. sırada geliyor. Kayseri belediyecilikte açık ara bir numara önde. Kentsel dönüşümle sadece binalar dönüşmüyor, bir mahalle dönüşüyor. Çiminden çınar ağaçlarına, yolundan kaldırımına kadar birçok çalışma yapılıyor. Dolayısıyla mesai arkadaşlarımız gerçekten muazzam bir eforla çalışıyorlar, tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Tam yedi bölgede kentsel dönüşüm yapıyoruz. Kentsel dönüşüm çalışmalarımıza yeni bölgeleri de ilave ediyoruz. Bizim ölçeğimizde, 600.000 nüfuslu bir belediyeden bahsediyoruz; Türkiye’de bu ölçekte ikinci bir kentsel dönüşüm yapan belediye yok. Bizim farkımız belediyemizin kendi personeliyle, ihalelerimiz kamu ihale kanuna göre olmak şartıyla zor bir çalışmayı yürütüyor olmamız. Şunun da müjdesini vereyim; üçüncü etap çalışmalarımız hız kazandı. Yeni kentsel dönüşüm projelerini de sizlere kazandıracağız. Burada oturacak vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.”

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ise, Sayın Cumhurbaşkanının ortaya koyduğu yerel yönetimlerdeki idaresinin vizyonuyla beraber, Türkiye'nin çığır açan bir kentsel dönüşümle iç içe olduğunu belirterek, yapılan bu güzel işin iltifatı hak ettiğini söyleyip Başkan Palancıoğlu’na teşekkür etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Başkan Palancıoğlu'nun yapmış olduğu çalışmalarla gönüllerde yer eden bir anlayışa sahip olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Burada güzel bir hizmeti paylaşıyoruz, anahtarlar teslim ediliyor, yapmış olduğu çalışmalar ile gönüllerde yer eden bir anlayış. Melikgazi'mizin kıymetli Başkanını ve onun kıymetli, tecrübeli, samimi, gayretli ekibini kutluyorum, iyi ki varsınız. Evleriniz hayırlı, uğurlu olsun. Kuralar da gönlümüze göre çıksın diyeceğim; ama zaten evlerin hepsi güzel, birinci sınıf konutlar."