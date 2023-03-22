Battalgazi Mahallesi'nde 36 daire ve 3 dükkân için ihale yapıldı

Battalgazi Mahallesi'nde büyük çaplı bir kentsel dönüşüm çalışması yaptıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Battalgazi Mahallesi'nde 36 daire ve 3 dükkn için ihale yapıldığını belirtti.

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  • 22.03.2023 16:00
  • Güncelleme: 22.03.2023 17:10
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Battalgazi Mahallesi'nde 36 daire ve 3 dükkân için ihale yapıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Battalgazi Mahallesi’nde büyük çaplı bir kentsel dönüşüm çalışması yaptıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Battalgazi Mahallesi’nde 36 daire ve 3 dükkân için ihale yapıldığını belirtti.

Battalgazi Mahallesi’nde fiziki ömrünü tamamlamış yapıların yıkılarak, daha modern ve yaşanabilir konutların inşa edilmesine yönelik devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları olduğunu söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Melikgazi’mize değer katacak vizyon projelerin başında gelen Kentsel Dönüşüm Projelerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Melikgazi Belediyesi olarak çoğu belediyeye referans olan ve başarılı bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Kentsel dönüşüm rutin belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra çalışmalarımızın en başında yer alıyor. Kentsel dönüşümle sosyal bir dönüşüm yaparak, imarsız yapıların içerisinde cami, okul, yollar, parkları ve sosyal donatıları ile daha yaşanabilir ve daha prestijli bir Melikgazi için çalışıyoruz. İlçemizin çehresini değiştirecek Kentsel Dönüşüm Projeleri ile risk oluşturan, güvenli olmayan yapılar temizlenerek, depreme dayanıklı ve huzurlu yuvalar inşa edeceğiz. Bu çerçevede 36 daire ve 3 dükkanı kapsayan Battalgazi Mahallesi Kentsel Dönüşüm İhalesi’ni gerçekleştirdik. Yeni yapılan konutlar ile vatandaşlarımıza yeni yaşam alanları sunacağız. İhaleyi kazanan firmamıza başarılar diliyorum. Melikgazi’miz ve Kayserimiz için hayırlı olsun" dedi.

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İHA

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