  • Haberler
  • Gündem
  • Battalgazi Mahallesi, Yapılan Yeni Çalışmalarla Değişiyor, Dönüşüyor

Battalgazi Mahallesi, Yapılan Yeni Çalışmalarla Değişiyor, Dönüşüyor

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Battalgazi Mahallesi 2. etap kentsel dönüşüm bloklarını içeren bölgede başlayan asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi ardından mahalle sakinlerini ve esnafı da selamladı.

Battalgazi Mahallesi, Yapılan Yeni Çalışmalarla Değişiyor, Dönüşüyor

Yaklaşık 3 kilometreyi kapsayan yeni yollarda, 9 bin metrekare yaya yolu ve otopark çalışması ile 7 bin 200 metre de bordür çalışması yapıldı.

Melikgazi'de ulaşımın daha konforlu ve güvenli hale gelmesi için birçok mahallede çalışmaların aralıksız devam ettiğini hatırlatan Başkan Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak birçok bölgede kentsel dönüşüm çalışmaları yürütüyoruz. Battalgazi (Küçükali) Mahallesi 2. etap kentsel dönüşüm projemizdeki bloklarımız bitti. Altyapı faaliyetleri gerçekleştirildi. Doğalgazı, suyu, elektriği kanalizasyonu, telefon ve yağmur suyu hattı olmak üzere bütün alt yapı çalışmaları bittikten sonra da kaldırım ve asfalt çalışması yapıyoruz. Bölgede bir kısım asfalt çalışması bitti geriye kalan kısımların da asfaltı yapılıyor. Burada yaklaşık 1000 dairelik bir kentsel dönüşüm çalışması yürütüyoruz. Burası bitti çok az kaldı. 2. etap bittikten sonra da 3. etap ve 4. etap çalışmalarını başlatacağız. Dolayısıyla bu mahallemiz çok daha güzel bir hale geliyor. Cenab-ı Allah buradan daire alan hak sahiplerine sağlık ve huzur içerisinde oturmalarını nasip etsin. Özveri ile çalışan tüm mesai arkadaşlarıma emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yeni yollarımız hayırlı olsun.” dedi.

 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Çiftçilere Süt Tankı Desteği: Mahzemin Mahallesi'nde Üreticiye Önemli Yardım
Çiftçilere Süt Tankı Desteği: Mahzemin Mahallesi’nde Üreticiye Önemli Yardım
Milletvekili Genç, erken seçim istedi
Milletvekili Genç, erken seçim istedi
Akar ve Büyükkılıç'tan Kafkas Derneği'ne Ziyaret
Akar ve Büyükkılıç'tan Kafkas Derneği'ne Ziyaret
Yahyalı Belediyesi Araç Filosuna Yeni Bir İş Makinesi Daha Ekledi
Yahyalı Belediyesi Araç Filosuna Yeni Bir İş Makinesi Daha Ekledi
Kayseri'de Starbucks'a Tepkiler Giderek Artıyor: 'Celladını Besleme, Celladını Bekleme!'
Kayseri'de Starbucks'a Tepkiler Giderek Artıyor: "Celladını Besleme, Celladını Bekleme!"
Kayseri'de kene bir can daha aldı
Kayseri'de kene bir can daha aldı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!