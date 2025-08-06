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Battalgazi Sosyal Yardımlaşma Derneğinden Gazze için Hayır çarşısı

Kayseri Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi sakinleri Kayseri'de bir ilke imza atıyor. Filistin-Gazze'de yaşanan soykırıma dikkat çekmek ve yaşanan açlığa bir damla umut olmak için Esenyurt pazar yerinde hayır çarşısı kuruyor.

Battalgazi Sosyal Yardımlaşma Derneğinden Gazze için Hayır çarşısı

17-08-2025 Pazar günü sabah 09:00 da başlayacak Hayır çarşısına tüm Kayserili hemşehrilerini davet eden dernek başkanı Savaş SERKUŞ “ümmetin Gazze’de yaşadığı zulme sessiz kalamazdık. Bu nedenle Battalgazi Mahallesi olarak hem yapılan zulmü ve soykırımı halkımıza duyurmak, farkındalık oluşturmak için aynı zamanda yardım toplayarak zulme uğrayanların acılarına merhem olmak için hayır çarşısı kuruyoruz.   Toplanan yardımı Allah’ında izni ile Kayseri Kızılay şubesi aracılığı ile Gazze’ye göndereceğiz. Bu bağlamda bizlerden yardımını esirgemeyen Kızılay şube başkanı Cafer BEYDİLLİ başkanıma teşekkürlerimi sunarım” dedi.

Haber Merkezi

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