Battalgazi ve Anbar'da 21 daire için ihale yapılacak

Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Melikgazi Belediyesi, vatandaşların ev sahibi olması için kolay ödeme seçenekleri sunuyor. Battalgazi Mahallesi’nde bulunan 13 daire ve Anbar Mahallesi’nde bulunan 8 daire için düzenlenecek ihale, tamamen faizsiz, yüzde25 peşinat ve 36 ay eşit taksit ödeme imkanının yanı sıra peşin ödemede yüzde 30 indirim avantajı sağlıyor.

Tüm vatandaşları ihaleye davet eden Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı açıklamasında, “Melikgazi Belediyesi olarak birçok farklı mahallemizde kentsel dönüşüm projelerini başarıyla yönetiyoruz. Hemşerilerimiz bu süreçten gayet memnunlar. Aynı zamanda belediyemize ait arsalara karşılık elimize geçen daireleri de siz değerli hemşehrilerimize çok uygun imkanlarla sunuyoruz. Bu kapsamda 20 Kasım Perşembe günü saat 14:30’da 21 dairemizin ihale yoluyla satışını gerçekleştireceğiz. Battalgazi olarak bilinen Küçükali İkinci Etap Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamındaki dairelerimiz ve Anbar Mahallesi’ndeki dairelerimizin satışını yapacağız. Dolayısıyla bankaya müracaat etmesine gerek kalmadan, eşit taksit ödemeleri ile daire almak isteyen vatandaşlarımızı ihalemize bekliyoruz. Yüzde 25 peşinat, ihale bedelinin geri kalanını eşit 36 ay taksitle, faizsiz, herhangi bir fiyat artışı olmadan alabileceğiniz çok muazzam bir imkan. İnşallah bu dairelerimizin satışları devam edecek” şeklinde konuştu.