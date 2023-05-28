Bayar Özsoy: 'Türkiye'nin şahlanış dönemi başlayacak'

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, 'Türkiye'nin şahlanış dönemi başlayacak' dedi.

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  • 28.05.2023 12:01
  • Güncelleme: 28.05.2023 12:56
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Bayar Özsoy: 'Türkiye'nin şahlanış dönemi başlayacak'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, “Türkiye’nin şahlanış dönemi başlayacak” dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu Fatoş Büyükkuşoğlu İlköğretim Okulu’nda bulunan 1265 nolu sandıkta kullandı. Burada açıklamalarda bulunan Özsoy, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti için yeni bir seçim yaptık. Cumhurbaşkanımız 13. Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilecek. Buna inanıyorum. Türkiye’nin de şahlanış dönemi başlayacak diye düşünüyorum. Bu seçimlerin tüm Kayserililere, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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