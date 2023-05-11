Bayar Özsoy:''15 mayısta hedefe ulaşan Ak parti olacak''

Ak parti 5. sıra adayı Sayın Bayar Özsoy 14 mayısta yapılacak genel seçimde halkın istikrarı seçeceğinden emin olduğunu ifade etti. Yaptığı gezilerde özellikle taşrada büyük bir ilgiyle karşılaşan Özsoy 14 mayıs akşamı ipi birinci sırada göğüsleyeceklerinden emin olduğunu ifade etti