Bayar Özsoy:''15 mayısta hedefe ulaşan Ak parti olacak''

!4 mayısta yapılacak Genel seçimlerde ipi en başta göğüsleyeceklerini ifade eden Sayın Bayar Özsoy ziyaretlerine devam ediyor.

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  • 11.05.2023 20:38
  • Güncelleme: 11.05.2023 20:38
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Bayar Özsoy:''15 mayısta hedefe ulaşan Ak parti olacak''
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Ak parti 5. sıra adayı Sayın Bayar Özsoy 14 mayısta yapılacak genel seçimde halkın istikrarı seçeceğinden emin olduğunu ifade etti. Yaptığı gezilerde özellikle taşrada büyük bir ilgiyle karşılaşan Özsoy 14 mayıs akşamı ipi birinci sırada göğüsleyeceklerinden emin olduğunu ifade etti

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