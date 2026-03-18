  • 'Bayram boyunca tramvaylarımız ücretsiz hizmet verecek'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ramazan Bayramı'nda tramvay seferlerinin ücretsiz olacağı duyurarak, 'Bayram boyunca tramvaylarımız hemşehrilerimize ücretsiz hizmet verecek. Sevdiklerinize daha kolay ulaşın, bayramın tadını doyasıya çıkarın diye buradayız' dedi.

19 Şubat Perşembe günü başlayan oruç ibadeti, 19 Mart Perşembe günü sona eriyor. 20 Mart Cuma günü ise Ramazan Bayramı başlayacak. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ramazan Bayramı’nda tramvay seferlerinin ücretsiz olacağını duyurdu. Başkan Büyükkılıç, “Bayram demek; paylaşmak, bir olmak, birlikte gülümsemek demek. Biz de Kayseri’de bu güzel günlerin ruhuna yakışır bir adım attık. Bayram boyunca tramvaylarımız hemşehrilerimize ücretsiz hizmet verecek. Sevdiklerinize daha kolay ulaşın, bayramın tadını doyasıya çıkarın diye buradayız. Tüm hemşehrilerime sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir bayram diliyorum” açıklamalarında bulundu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Hikmet Ekiz'den İstihdam Çağrısı: 'Engellileri Yardım Başlığına Sıkıştırmayın'
Hikmet Ekiz’den İstihdam Çağrısı: ‘Engellileri Yardım Başlığına Sıkıştırmayın’
'Ramazan Bir Aynadır' izleyiciyle buluştu
“Ramazan Bir Aynadır“ izleyiciyle buluştu
İki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
İYİ Partili Yücel 'Öcalan'a İYİ Parti'nin haricinde başka kim 'cani' dedi?'
İYİ Partili Yücel; "Öcalan'a İYİ Parti'nin haricinde başka kim 'cani' dedi?"
42 adet yasa dışı sigara imalathanesi deşifre edildi
42 adet yasa dışı sigara imalathanesi deşifre edildi
Mezarlık Bilgi Sistemi hizmete girdi
Mezarlık Bilgi Sistemi hizmete girdi
