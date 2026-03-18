'Bayram boyunca tramvaylarımız ücretsiz hizmet verecek'

19 Şubat Perşembe günü başlayan oruç ibadeti, 19 Mart Perşembe günü sona eriyor. 20 Mart Cuma günü ise Ramazan Bayramı başlayacak. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ramazan Bayramı’nda tramvay seferlerinin ücretsiz olacağını duyurdu. Başkan Büyükkılıç, “Bayram demek; paylaşmak, bir olmak, birlikte gülümsemek demek. Biz de Kayseri’de bu güzel günlerin ruhuna yakışır bir adım attık. Bayram boyunca tramvaylarımız hemşehrilerimize ücretsiz hizmet verecek. Sevdiklerinize daha kolay ulaşın, bayramın tadını doyasıya çıkarın diye buradayız. Tüm hemşehrilerime sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir bayram diliyorum” açıklamalarında bulundu.