Bayram ikramlıkları kuruyemiş ve Türk kahvesi yoğun ilgi görüyor

 Bayrama günler kala misafir ağırlayacak kişiler kuruyemiş ve Türk kahvesi için çarşının yolunu tuttu. Türk kahvesinin bayram geleneği haline geldiğini söyleyen Çerez 38 İşletmecisi Mehmet Akbaş, kuruyemiş alacak vatandaşlar için de fiyat bilgisi verdi.

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  • 19.04.2023 18:07
  • Güncelleme: 19.04.2023 18:07
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Bayram ikramlıkları kuruyemiş ve Türk kahvesi yoğun ilgi görüyor

Önümüzdeki Cuma günü Ramazan Bayramı’nın birinci günü. Bayrama az bir süre kala vatandaşlar da gelenek haline gelen kuruyemiş ve Türk kahvesi ikramı için hazırlıklara başladı. Vatandaş cebine uygun yer ararken Çerez 38 İşletmecisi Mehmet Akbaş, karışık kuruyemiş fiyatlarının tekli alıma göre daha uygun olduğunu söyledi. Akbaş, “Bayramın yaklaşmasıyla beraber kuruyemişlerde ve bayram şekerlerinde bir yoğunluk var. Kuruyemiş yoğunluğumuz ağırlık olarak kabuklu ceviz, iç cevizi kullanılıyor. Buğday nişastası, mısır nişastası bu ürünlerimizde de müşterilerimiz baklava yapacağı için yoğunluğumuz var. Kayseri halkına elimizden geldiği kadar fiyatlarda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Geçen seneye göre minimum şekilde fiyat artışı yaptık. Bu şekilde devam edeceğiz inşallah. Bayrama yakın en çok satan ceviz içi ve karışık kuruyemişlerimiz de talep görüyor. Bayram şekeri çeşitlerimiz de öyle. Türk kahvesi bayramda kültür haline geldi. Tek tek alım değil karışık çerez olarak alım yapıldığında fiyatlarımız daha uyguna geliyor” diye konuştu. 
Kiloya göre Türk kahvesi ve kuruyemiş ortalama fiyatlar şu şekilde:
Türk kahvesi: 174,90 TL
Ceviz içi: 169,90 TL
Kabuklu ceviz: 64,90 TL
Karışık çerez: 230 TL
Sarı leblebi: 75 TL
Beyaz leblebi: 75 TL
Antep fıstığı: 350 TL
Kaju: 210 TL
Kabak çekirdeği: 120 TL.

1ha

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