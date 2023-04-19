Bayram ikramlıkları kuruyemiş ve Türk kahvesi yoğun ilgi görüyor

Önümüzdeki Cuma günü Ramazan Bayramı’nın birinci günü. Bayrama az bir süre kala vatandaşlar da gelenek haline gelen kuruyemiş ve Türk kahvesi ikramı için hazırlıklara başladı. Vatandaş cebine uygun yer ararken Çerez 38 İşletmecisi Mehmet Akbaş, karışık kuruyemiş fiyatlarının tekli alıma göre daha uygun olduğunu söyledi. Akbaş, “Bayramın yaklaşmasıyla beraber kuruyemişlerde ve bayram şekerlerinde bir yoğunluk var. Kuruyemiş yoğunluğumuz ağırlık olarak kabuklu ceviz, iç cevizi kullanılıyor. Buğday nişastası, mısır nişastası bu ürünlerimizde de müşterilerimiz baklava yapacağı için yoğunluğumuz var. Kayseri halkına elimizden geldiği kadar fiyatlarda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Geçen seneye göre minimum şekilde fiyat artışı yaptık. Bu şekilde devam edeceğiz inşallah. Bayrama yakın en çok satan ceviz içi ve karışık kuruyemişlerimiz de talep görüyor. Bayram şekeri çeşitlerimiz de öyle. Türk kahvesi bayramda kültür haline geldi. Tek tek alım değil karışık çerez olarak alım yapıldığında fiyatlarımız daha uyguna geliyor” diye konuştu.

Kiloya göre Türk kahvesi ve kuruyemiş ortalama fiyatlar şu şekilde:

Türk kahvesi: 174,90 TL

Ceviz içi: 169,90 TL

Kabuklu ceviz: 64,90 TL

Karışık çerez: 230 TL

Sarı leblebi: 75 TL

Beyaz leblebi: 75 TL

Antep fıstığı: 350 TL

Kaju: 210 TL

Kabak çekirdeği: 120 TL.