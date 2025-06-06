Bayram namazında çocuklara harçlık sürprizi

Selçuk Amca Derneği ekibi, bayram namazına gelen çocuklar için, içinde bayram harçlığı olan 'İyi bayramlar çocuklar' yazılı zarfları namaz başladığında raflardaki çocuk ayakkabılarının içine bıraktı. Namaz bitimine ilk bayram harçlığı sürprizi yapılan çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı.

Yapılan etkinliğin devam edeceğini duyuran Selçuk Amca Derneği; "Son çocuk gülene kadar ne ben ne de ekibimiz durmayacağız" açıklamasını yaptı.