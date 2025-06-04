Bayram Namazında Çocuklara Sürpriz Harçlık!

3 yıldır her Bayram Namazında Selçuk Amca ve Ekip arkadaşları Bayram Namazına gelen çocuklar için, İçinde Bayram Harçlıkğı olan 'İyi Bayramlar Çocuklar' yazılı zarfları Namaz başladığında ayakkabılıklarda olan Çocuk Ayakkabılarının içine bırakarak Namaz Bitimine İlk Bayram Harçlığı Süprizi yapıyorlar.

Bayram Namazında Çocuklara Sürpriz Harçlık!

Ekibin bu hareketi gün geçtikçe daha büyük kitlelere ulaşmaya başladı. Artık harçlık alacağını bilen çocuklar her Bayram koşa koşa namaza gidiyorlar. Ayakkabılarının içinden aldıkları zarfın verdiği mutluluğa şahit olan büyükler onların sevincini paylaşıyor. Geleneğin hiç bozulmadan daha da kapsamlı devam edeceğini duyuran Selçuk Amca " Son Çocuk Gülene Kadar ne ben nede Ekibimiz Durmayacağız" dedi.

Haber Merkezi

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