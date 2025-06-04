Bayram Namazında Çocuklara Sürpriz Harçlık!

Ekibin bu hareketi gün geçtikçe daha büyük kitlelere ulaşmaya başladı. Artık harçlık alacağını bilen çocuklar her Bayram koşa koşa namaza gidiyorlar. Ayakkabılarının içinden aldıkları zarfın verdiği mutluluğa şahit olan büyükler onların sevincini paylaşıyor. Geleneğin hiç bozulmadan daha da kapsamlı devam edeceğini duyuran Selçuk Amca " Son Çocuk Gülene Kadar ne ben nede Ekibimiz Durmayacağız" dedi.