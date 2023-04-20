Bayram öncesi akaryakıta çifte indirim kesinleşti

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatına 1 lira 21 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 91 kuruş indirim uygulanacak. Şu an 22,94 liradan satılan benzin indirim sonrası 21,73 liraya, 21 lira 68 kuruştan satılan motorinin litresi de 20 lira 77 kuruşa gerileyecek.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 22,94 TL. (İndirim uygulanmadan)

Motorin (dizel): 21,68 TL (indirim uygulanmadan)

LPG (otogaz): 10,50 TL.