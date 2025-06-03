Bayram öncesi akıllı radarlarla 7/24 denetim

Komiser Susuz: “Daha önce meydana gelen ve çeşitli kural ihlallerinden kaynaklanan kazalarla alakalı filmler izlemek için Yaşam Tüneli'nde bilgilendirme faaliyetleri yaparak trafik kazalarındaki kural ihlallerinin ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz” dedi.

Kurban Bayramı öncesi trafik tedbirleri artırıldı. Kayseri Bölge Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Komiser Ferhat Sabit Susuz, Kayseri’nin yolculuklarda bir kavşak görevi gördüğünü ifade ederek yorulan sürücülere dinlenme ve bilgilendirme amaçlı kurulan Yaşam Tüneli ile ilgili bilgiler verdi. Komiser Susuz, kazaların yoğun olduğu bölgelerde yapay zeka destekli yerli radar sistemleriyle hız denetimleri artırıldığını da söyleyerek sistemin hız ihlali dışında emniyet kemeri, cep telefonu kullanımı ve şerit ihlali gibi kural ihlallerini de tespit edebildiğini vurguladı.

Kurban Bayramı’nda 7-24 çalışmaların süreceğini söyleyen Kayseri Bölge Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Komiser Ferhat Sabit Susuz: “Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü olarak tedbirlerimizi en üst seviyede almış bulunmaktayız. Bu kapsamda Kayseri'nin coğrafi konumu itibariyle temsili olarak bir kavşak konumu durumunda bulunduğu göz önünde alınarak, Doğu ve Batı'dan gelen sürücülerin Kayseri'ye geldiklerinde yorulmuş olduklarını hissediyoruz. Sürücülerimizi araç dışına davet ederek sohbet niteliğinde temiz hava almalarını sağlayarak bir mülakat yapıyoruz. Akabinde diğer yol kullanıcılarında daha önce meydana gelen ve çeşitli kural ihlallerinden kaynaklanan kazalarla alakalı filmler izlemek için Yaşam Tüneli'nde bilgilendirme faaliyetleri yaparak trafik kazalarındaki kural ihlallerinin ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Diğer yapmış olduğumuz uygulamalardan bahsedecek olursak, yapmış olduğumuz analizlerde trafik kazalarının meydana geldiği noktalarda bu kazaların hızdan kaynaklandığı noktaları tespit ederek radarlı hız denetimlerimizi buralarda arttırıyoruz. Bu yeni nesil cihaz tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilmiş olup kısa bir süre önce teşkilatımızın envanterine dahil edilmiştir. Yapay zeka destekli olan bu sistem en büyük yeniliği operatör desteğine ihtiyaç duymamasıdır. Karayolunda çeşitli şeritleri kullanan araçların tamamını tarayıp araçları cinslerine göre tasvim edip hız ihlali yapanlara gerekli işlemleri uygulayabilmektedir. Bu yeni bir özellik. Bu cihazın diğer bir yeni özelliği de tüm hava koşullarında gece ve gündüz sorunsuz bir şekilde çalışmasıdır. Bu cihazla aynı zamanda sadece hız ihlali değil, nitelikli bir kamera özelliği olmasından dolayı araç içerisindeki sürücülerin emniyet kemeri, cep telefonu kullanımı ve şerit ihlalleriyle alakalı durumlar da tespit edip ceza işleme dönüştürülmektedir. Bölge Trafik Şube Müdürlüğü olarak 7 gün 24 saat tedbirlerimizi en üst seviyede aldık. Vatandaşlarımızın bayram tatili süresince sevdiklerine sağlıklı ve mutlu bir şekilde ulaşmaları için canla başla görevimizi yerine getireceğiz” şeklinde konuştu.