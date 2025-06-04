Bayram öncesi bıçak bileme yoğunluğu: Fiyatlar yüzde 70 arttı

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, kesim için hazırlıklar hızlandı. Bileme ustaları yoğun mesai yaparken, bıçak bileme noktalarında uzun kuyruklar oluştu. Bıçak Bileme Ustası Eyüp Doğan geçen seneye oranla bileme fiyatlarında yüzde 70 artış olduğunu söyleyerek vatandaşın son güne kalmaması hakkında tavsiyelerde bulundu. Usta Doğan: “Kurban telaşındayız. Tezgahlarımızda aşırı derecede yoğunuz. Fiyatlarımız 100 TL'den başlayıp 600 TL'ye kadar gidiyor. Biz kendi imalatımızı yaptığımız bıçaklarımızı öneriyoruz. Her sene olduğu gibi bizim vatandaşlarımız bileme işlemini son güne bırakıyor. Ben geldiklerinde özellikle söylüyorum, son güne kaldıkları için bıçaklarını zayıflatıyoruz. Son güne kalmasınlar. Aynı şekilde yoğunluğumuz var ama geçen senekiyle şu andaki fiyatların arasında yüzde 60-yüzde 70 var. Geçen sene bu bıçağı biz 150 TL'yi satıyorduk, şu anda 600 TL kendi yapımımız. Arada çok fark var. Geçen sene 15 TL'ydi bileme, bu sene 35 TL. Vatandaş, ‘35 TL bilemek olur mu’ diyor. Çoğunluğu da hiçbir şey demeden sadece benimkini erken ver deyip gidiyor” ifadelerini kullandı.