Bayram öncesi kolonyalar Başkan Büyükkılıç'tan

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi önünde vatandaşlara kolonya dağıtarak, vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini sergileyen ve Kayserililere gönülden bağlı olan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşları unutmadı. Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi önünde, içerisinde kolonya ve el dezenfektanı olan paketleri vatandaşlara dağıttı.

Meksikalı gelinden Büyükkılıç’a alkış

Kolonya ve dezenfektan dağıtımında Kayserililerle ayaküstü sohbet de eden Başkan Büyükkılıç, vatandaşların şimdiden Ramazan Bayramı’nı tebrik ederek, “Sizleri seviyoruz. Hayırlı Bayramlar, ailenize selam söyleyin” dedi. Diğer taraftan, o sırada Büyükşehir Belediyesi önünden motosiklet üzerinde eşi ile geçmekte olan Meksikalı Kayseri gelini olan kadın, Başkan Büyükkılıç’ın hediyesini alkışla karşılayarak teşekkür etti.

Kayserililer de Büyükkılıç’a nazik düşüncelerinden dolayı teşekkürlerini ileterek, “Allah razı olsun başkanım, teşekkür ederiz, iyi bayramlar” diye konuştular.