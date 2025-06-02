Bayram öncesi kurban pazarı hareketlendi

Kurban Bayramı öncesi kurban pazarlarında yoğunluk artarken, besiciler artan maliyetlerden dolayı kurbanlık fiyatlarında da artış olduğunu dile getirdi. Pazarlarda sıkı pazarlıklar da başlamışken ekipler ise kurban pazarında denetimlerini sürdürüyor.

‘HAFTA SONU YOĞUN GEÇTİ’

Büyükbaş hayvanların 150 bin liradan satışa sunulduğunu ve hafta sonunun yoğun geçtiğini belirten Bülent Çelik, “Mallarımızı kilogram bazında da satabiliyoruz. Fiyatlarımız uygun; 150 bin liradan başlıyor. 270 bin liraya kadar çıkabiliyor. Pazarda mal bulunmuyor, nadir kaldı. Hafta sonu olması sebebiyle de 2 günümüz yoğun geçti. Geçen yıla göre bu yıl müşteri yoğunluğumuz vardı, fiyat konusunda geçen sene ile bu sene arasında pek de yüksek bir artış olmadı. Ortalama geçen seneki bir dana 170-180 bin liraya sattık bu sene de 220-230 civarında satıyoruz. Pek bir artış olmadı” diye konuştu.

‘GEÇEN YILA GÖRE KÜÇÜKBAŞA OLAN İLGİ DAHA FAZLA’

Geçen yıla göre bu yıl küçükbaş hayvana ilginin yoğun olduğunu ve fiyatların da ortalama 25 bin liradan başladığını belirten Halil Uğurlu, “Geçen yıl yine buradaydık. Geçen seneye göre küçükbaşa ilgi daha fazla. Arefe günü ve bayramın 1. günü yoğun olarak satış oluyor ama şu anda da iyi yani. Fiyatlarda ise bu hayvanları seçmesine 25 bin lira alıyoruz, pazarlık paylarımız var. Biz seçer verirsek 19 bin lira, 18 bin lira gibi oluyor. Geçen sene seçmesini 20 bin lira gibi vermiştik. Şu anda, geçen seneye göre fazla bir şey oynamadı. Ama biz geçen sene torbası 300 liraya yem alıyorduk. Şimdi 740 liraya yem alıyoruz. Bizim maliyetlerimiz arttı. Çobanlarımıza da bu yıl 45 bin lira gibi ücret ödüyoruz” şeklinde konuştu.