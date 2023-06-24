Bayram öncesi LPG'ye zam bekleniyor
Akaryakıt grubu ürünlerinden LPG'ye pazartesi gece yarısından itibaren (27 Haziran 00:01) 70 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor.
- 24.06.2023 11:27
- Güncelleme: 24.06.2023 11:27
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Akaryakıtta hareketlilik sürüyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre LPG’ye 27 Haziran Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 0,70 kuruluşluk zam bekleniyor. Zam gelmesi halinde litresi 10 lira 97 kuruştan satılan LPG’nin fiyatı 11 lira 67 kuruşa yükselecek.
Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 24,81 TL
Motorin (dizel): 24,64 TL
LPG (otogaz): 10,97 TL (zam uygulanmadan)
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