Bayram öncesi pazar fiyatları | 20.04.2023

Kayseri’de bayram alışverişi için vatandaşlar semt pazarlarının yolunu tutarken Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi’ndeki Perşembe Pazarı’nda yoğunluk yaşanıyor. Pazar tezgâhlarında bazı ürünlerde önceki haftaya göre fiyatlar gerilerken bazı ürünlerde ise yükseldiği görüldü. Yaz mevsiminin vazgeçilmez lezzetlerinden olan erik ve çağla da tezgahlarda yerini aldı.

Pazar tezgahlarında ürünlerin en ucuz ve en pahalı fiyatları şu şekilde:

Elma 15 lira ile 10 lira arası, armut 15 lira ile 10 lira arası, portakal 12,5 lira ile 6 lira arası, çilek 35 lira ve 16 lira arası, muz 25,90 lira ile 18 lira arası, salatalık 17,5 lira ile 10 lira arası, salkım domates 15 lira ile 10 lira arası, kabak 15 lira ile 5 lira arası, patlıcan 20 lira ile 12,5 lira arası, limon 10 lira ile 4 lira arası, çağla (yarım) 15 lira ile 10 lira arası, yeşil soğan 10 lira ile 7,5 lira arası, ıspanak 10 lira ile 7,5 lira arası, marul 15 lira ile 10 lira arası, patates 12,5 lira ile 8 lira arası, sarımsak 30 lira ile 20 lira arası, soğan 25 ile 16 lira arası, karnabahar 25 lira ile 10 lira arası, mor lahana 10 lira 12 lira arası ve mantar 60 lira ile 50 lira, yeni dünya 30 lira ile 12,5 lira Biber 25 lira ile 15 lira, erik (yarım) 20 lira il 15 lira arası değişen fiyatlarla alıcı buluyor.

Pazar tezgahlarında kivi 25 liradan, fasulye 30 liradan, çeri domatesi 17,5 liradan satışa sunuluyor.