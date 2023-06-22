Bayram öncesi semt pazarı fiyatları | 22.06.2023

Kayseri'de Kurban Bayramı öncesi pazar tezgâhlarında bazı ürünlerde önceki haftaya göre fiyatlar gerilerken bazı ürünlerde ise yükseldiği görüldü. 

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  • 22.06.2023 18:08
  • Güncelleme: 22.06.2023 18:08
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Bayram öncesi semt pazarı fiyatları | 22.06.2023

Alışveriş için vatandaşlar semt pazarlarının yolunu tutarken Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi’ndeki Perşembe Pazarı’nda yoğunluk yaşanıyor. Tezgahlar yaz sebze-meyveleriyle de renklenirken, bu haftanın sebze-meyve fiyatlarını sizler için derledik. 

Pazar tezgahlarında ürünlerin en ucuz ve en pahalı fiyatlar şu şekilde:
Muz 28 lira ile 20 lira arası, salatalık 12,5 lira ile 7,5 lira arası, domates 10 lira ile 7,5 lira arası, kabak 15 lira ile 10 lira arası, patlıcan 15 lira ile 12,5 lira arası, patates 17,5 lira ile 15 lira arası, soğan 12,5 lira ile 10 lira arası, biber 17,5 lira ile 15 lira, limon 20 lira ile 12,5 lira arası kiraz 50 lira ile 40 lira arası, kayısı 25 lira ile 10 arası, yeşil fasulye 25 lira ile 20 lira arası, sarımsak 40 lira ile 25 lira arası, şeftali 25 lira ile 10 lira arası, bamya 70 lira ile 30 lira arası değişen fiyatlarla alıcı buluyor. 

Tezgahlarda çilek 25 lira, karpuz (kilo) fiyatı 6,5 lira, yeşil soğan 10 lira (bağ), mantar 60 lira, marul 10 lira, maydanoz 5 lira, ıspanak 10 lira, üzüm yaprağı ise 40 liradan satışa sunuluyor.

1ha

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