Bayram öncesi taşlı sopalı kavga: 3 yaralı
Kayseri'de iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.
- 28.06.2023 12:20
- Güncelleme: 28.06.2023 12:20
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Olay, Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan yabancı uyruklu iki grup taşlı sopalı kavga etti.
Mahalle aralarına kadar sıçrayan olaylarda 3 kişi yaralanırken olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
1ha
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