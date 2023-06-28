Bayram öncesi taşlı sopalı kavga: 3 yaralı

Olay, Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan yabancı uyruklu iki grup taşlı sopalı kavga etti.

Mahalle aralarına kadar sıçrayan olaylarda 3 kişi yaralanırken olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.