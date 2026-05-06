Bayram öncesi zabıta ekipleri kasap ve baharatçıları denetledi

Melikgazi Belediyesi zabıta ekipleri yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların daha sağlıklı ve güvenilir gıda maddelerine erişimi için kasap ve baharatçılara denetim gerçekleştirdi.

İlçede halk sağlığını korumak amacıyla rutin olarak denetimlerin artarak devam edeceğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlarımızın sıklıkla kullandığı kasap ve baharatçı gibi esnaflarımızı denetlemeye devam ediyoruz. Yapmış olduğumuz bu denetimlerle hem halk sağlığının korunması hem de haksız rekabetin önüne geçilmesini hedefliyoruz. Denetimlerde genel temizlik kurallarına uyulup uyulmadığını, üretim araçlarının temizliğini kontrol eden zabıta ekipleri, ürünlerin son kullanma tarihlerini, muhafaza koşullarını, fiyatlarını ve gramajlarını da kontrolden geçirdi. Kurallara uyan esnafımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Zabıta ekiplerimiz denetimlerde, eksiklik tespit ettiği işletmelere de gerekli uyarıları yaparak mevzuata uygun hareket edilmesi konusunda bilgilendirdi. Kurban Bayramı boyunca da sokaklarda, caddelerde kaçak kıyma çekimine de müsaade etmeyeceğiz. Vatandaşlarımızın huzuru, sağlığı, güvenliği ve esenliği için denetimlerimiz aralıksız edecek.” dedi.