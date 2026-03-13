Bayram öncesi zabıtadan sıkı denetim

Vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmesi amacıyla denetimlerin devam edeceğini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Bayram öncesinde üretim ve alışveriş yoğunlaştı. Biz de bu süreçte vatandaşlarımızın haksızlığa uğramaması ve sağlığı için ilçemiz genelinde tatlı, kuruyemiş, şeker ve çikolata satan işyerlerine yönelik denetimleri sıklaştırdık. Özellikle bayram öncesinde bayramın olmazsa olmazı şeker ve çikolata gibi ürünlerde beklenen artışları dikkate alan ekiplerimiz, reyon ve kasa fiyatlarının kıyaslanması, raflardaki ürünlerin gramajı, son kullanma tarihleri ve fiyat etiketlerini yakından inceledi. Ekiplerimiz, denetimler esnasında uyulması gereken hijyen koşullarına ilişkin bilgilendirmelerde de bulundu. Vatandaşlarımızın herhangi bir durumla karşılaşması halinde 0530 253 91 91 numaralı WhatsApp ihbar hattımızla iletişime geçilebilir. Ayrıca vatandaşlarımızın huzuru ve sağlığı için denetimlerimiz bayrama kadar devam edecek.” dedi

Yapılan denetimlerde kurallara uyan işletmelere teşekkür eden zabıta ekipleri, kuralları ihlal eden işletmelere yönelik yasal işlem de başlatıyor.